İstanbul'da gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü
İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü.
İstanbul'da Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü. Kar yağışı sonrası oluşan pembe bulut görüntüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bulutlar, vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Pembe Bulut Kümeleri - Son Dakika
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