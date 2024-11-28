İstanbul'da Sahte Para Soruşturması - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte Para Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte para basımı ve dağıtımı konusunda soruşturma başlattı.

28.11.2024 11:53
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konuların araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güvenlik, istanbul, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Sahte Para Soruşturması - Son Dakika

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