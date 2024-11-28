İstanbul'da Sahte Para Soruşturması

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konuların araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL