İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında tutuklama talebi, yasa dışı bahis soruşturmasında gündeme geldi.

12.11.2024 12:54
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 4 zanlı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirine itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, müzisyen Zorbey Erkoçlar, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Rus ve Türk asıllı fenomen Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmış, şüpheliler ardından emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Şüpheliler arasında yer alan sanatçı Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında sevk edildiklerin mahkemece ev hapsi kararı verilmişti. 5 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

12 şüpheli tutuklanmıştı

19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Emirhan Karauç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Maenshıkov, Muhammet Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Doğukan Demirtaş hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, şüphelilerden suça sürüklenen çocuk (SSÇ) F.E.N. hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Adli kontrol tedbiri uygulanan şüphelere savcılıktan tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol tedbiri uygulanan Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil, Doğukan Demirtaş ve F.E.N'nin tutuklanmalarını talep etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

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