İstanbul'daki park halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika
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İstanbul'daki park halindeki araç alev alev yandı

İstanbul Silivri'de park halindeki ticari araç bilinmeyen bir sebeple yanarak demir yığınına döndü. Olay, dün Silivri Mimarsinan mahallesinde meydana geldi. Sahibinin park ettiği araç bir süre sonra bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tüm aracı kaplayan alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken araç demir yığınına döndü.

18.03.2024 00:13
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İstanbul'daki park halindeki araç alev alev yandı

İSTANBUL - İstanbul Silivri'de park halindeki ticari araç bilinmeyen bir sebeple yanarak demir yığınına döndü.

Olay, dün Silivri Mimarsinan mahallesinde meydana geldi. Sahibinin park ettiği araç bir süre sonra bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tüm aracı kaplayan alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken araç demir yığınına döndü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'daki park halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika

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