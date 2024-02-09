İstanbul Kağıthane'de Ormanlık Alan Yakınındaki Meyve Deposunda Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul Kağıthane'de Ormanlık Alan Yakınındaki Meyve Deposunda Yangın Çıktı

İstanbul Kağıthane\'de Ormanlık Alan Yakınındaki Meyve Deposunda Yangın Çıktı

İstanbul Kağıthane'de bulunan ormanlık alan yakınındaki tek katlı meyve deposunda çıkan yangın, hızla büyüdü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Oksijen tüplerinin patlamamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Depo ve içindeki meyveler zarar gördü.

09.02.2024 13:51  Güncelleme: 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kağıthane'de yakınında ormanlık alan bulunan tek katlı meyve deposunda yangın çıktı. Büyümeden söndürülen yangında, deponun önündeki oksijen tüplerinin patlamamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Kağıthane Kemerburgaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Meyvelerin depolandığı tek katlı binada iddiaya göre elektrik panosundaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Yangın hızla büyürken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yakınında ormanlık alan bulunan depodaki yangın, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla daha fazla büyümeden söndürüldü. Olay yerindeki oksijen tüplerinin patlamamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Depo ve içindeki meyveler zarar görürken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kağıthane, İtfaiye, İtfaiye, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Kağıthane'de Ormanlık Alan Yakınındaki Meyve Deposunda Yangın Çıktı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:12:48. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Kağıthane'de Ormanlık Alan Yakınındaki Meyve Deposunda Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement