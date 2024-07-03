İstanbul merkezli 6 ilde 'Örgütlü tefecilik' operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 6 ilde 'Örgütlü tefecilik' operasyonu: 18 gözaltı

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İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda, şüpheli şahısların bir ticaret merkezinde farklı firmalar adı altında pos tefeciliği, çek karşılığı ve teminat karşılığında yüksek tutarlarda tefecilik yaparak kendilerinden borç alanları 15 milyon Türk Lirası zarara uğratıp, 6 milyar liralık kayıtsız işlem yapan 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sonucunda çok sayıda materyal ele geçirildi.

03.07.2024 13:43
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İstanbul merkezli 6 ilde "Örgütlü tefecilik" operasyonu: 18 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 6 ilde şüpheli şahısların bir ticaret merkezinde farklı firmalar adı altında pos tefeciliği, çek karşılığı ve teminat karşılığında yüksek tutarlarda tefecilik yaparak kendilerinden borç alanları 15 milyon Türk Lirası zarara uğratıp, 6 milyar liralık kayıtsız işlem yapan 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Bürosu ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Adana, Ordu, Yalova operasyon gerçekleştirildi.

Para vererek kendilerine borçlandırdılar

Yapılan operasyonda mercek altına alının şüpheli şahısların bir ticaret merkezinde farklı firmalar adı altında pos tefeciliği, çek karşılığı ve teminat karşılığında yüksek tutarlarda tefecilik yaparak, müşteki şahsın şüphelilerden yüzde 3 karşılığında para aldığını bunun karşılığında komisyon haricinde teminat olarak çek ve ipotek vermesi gerektiğinin söylendiği tespit edildi.

Mağdur olan bir kişi durumu ihbar etti

Tefeciden borç alan bir mağdur, durumu fark edip emniyete ihbar etti. İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri, tefeciden borç alan müştekinin faiz karşılığı aldığı borcunu ödedikten sonra çeklerin icraya verildiğini ve teminat olarak gösterdiği İstanbul'da bulunan taşınmazları şüpheli şahısların belirttiği 3. şahıslara devrettiğini, kendisine faiz karşılığında borç para vererek tefecilik yapan, tehdit ve baskı ile teminat olarak vermiş olduğu taşınmazları devralan ve yaklaşık 15 milyon TL zarara uğradığını tespit etti.

6 milyar Türk Lirası kayıtsız işlem

Şüphelilerin banka hesap hareketleri ve Vergi Dairesinden alınan bilgiler üzerinde yapılan incelemelerde; şüpheli şahıslar ve firmaların vergi suçu işledikleri, ticari işlem hacimlerinin yetersiz olmasına rağmen banka hesaplarından yaklaşık 6 milyar TL nakit para çekim işlemi yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilere operasyon yapıldı

Birlikte hareket ederek örgütlü bir şekilde tefecilik suçunu işledikleri değerlendirilen 4'ü cezaevinde 1'i yurtdışında olan şüpheli şahıslara yönelik İstanbul merkezli 6 ilde (İzmir, Tekirdağ, Adana, Ordu, Yalova) yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda materyal ele geçirildi

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 60 bin dolar, 3 adet pos cihazı, 18 adet banka ve kredi kartı, 85 adet slip, 5 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 10 adet farklı şirketleri ait kaşe, 12 adet farklı şirketlere ait imzalı çek karneleri, 12 adet e-imza USB bellek, 12 adet hard disk, 4 adet tablet, 1 adet bilgisayar kasası ve 20 adet cep telefonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul merkezli 6 ilde 'Örgütlü tefecilik' operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

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