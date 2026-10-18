İstanbul Şile Kumbaba'da dere taştı, ev ve villaları su bastı, bazı yollar kapandı - Son Dakika
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İstanbul Şile Kumbaba'da dere taştı, ev ve villaları su bastı, bazı yollar kapandı

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İstanbul Şile Kumbaba\'da dere taştı, ev ve villaları su bastı, bazı yollar kapandı
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İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından Şile Kumbaba Mahallesi'nde dere taştı; yollar su altında kalırken bazı güzergahlar trafiğe kapatıldı. Taşkında ev ve villaları su basarken zarar gören vatandaşlar, olayın tekrarladığını belirterek yetkililerden kalıcı önlem istedi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından Şile Kumbaba Mahallesi'nde dere taştı. Taşkın nedeniyle yollar su altında kalırken, bazı güzergahlar emniyet ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Su basan ev ve villalar havadan görüntülenirken, mağdur olan vatandaşlar yetkililerden önlem alınmasını istedi.

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli yağış, Şile'de de hayatı olumsuz etkiledi. Kumbaba Mahallesi'nde derenin taşması sonucu çevredeki yollar su altında kaldı. Emniyet ekipleri, güvenlik gerekçesiyle bazı güzergahları şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Taşkın nedeniyle çok sayıda ev ve villayı su basarken, bölgede oluşan su baskını havadan görüntülendi. Evleri ve eşyaları zarar gören vatandaşlar, benzer olayların daha önce de yaşandığını belirterek yetkililerden kalıcı çözüm istedi.

"57 yaşındayım, ilk defa bu kadar korktum"

Evini su basan Serpil Akkurt, yaşadıkları korku dolu anları anlatarak, "Böyle bir şey yaşamak çok kötü. Gece resmen ümidimizi kestik, öleceğiz diye düşündük. Burası dere değil, deniz gibiydi. Herkes çok korktu. Bu dereyle alakalı önlem alınması gerekiyor. Son yağmurlardan sonra bu olayı sürekli yaşıyoruz. Yetkililerden rica ediyorum, bir el atarlarsa çok memnun oluruz" dedi.

Evinin çamur ve pislik içinde kaldığını belirten Akkurt, "Şu an evim çok kötü durumda. Her yer çamur, pislik içinde. Dere suyunu bırakın, her yer kanalizasyon. İki gün önce de aynı olayı yaşadık ama su eve girmemişti. Dün geceki ise çok fenaydı. 57 yaşındayım, ilk defa bu kadar korktum. Yukarı çıkıp uyumaya karar verdim. Ne olacaksa olsun diye düşündüm. Komşularım da aynı korkuyu yaşadı. Dere taştığında yetkililerin de burada olup bu korkuyu görmesini isterdim. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Çocuklar da çok korktu" ifadelerini kullandı.

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı

Taşkında evi ve eşyaları zarar gören Mertcan Kaplan ise yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Kaplan, "Bütün emeklerimiz, eşyalarımız, her şeyimiz gitti. İnşallah toparlayacağız. Buranın bu hale geleceği yıllardır belli. Bir önlem, bir çare bulunabilirdi. Her şeyin bir çaresi var ama neden bulunamıyor, bulunmak mı istenmiyor bilmiyorum. Sadece çaresizce bekliyoruz" diye konuştu.

Gece saatlerinde evini terk etmek zorunda kaldığını söyleyen Kaplan, "Su evin içine kadar dolmuştu. Mahsur kalmaktansa canımı ve kurtarabileceğim şeyleri kurtarmak istedim. Yaklaşık bir saat önce geldim ama maalesef eve giremedim. Her taraf su altında, evin içi su dolu. Belimize kadar su vardı. Yardım gelmesi için itfaiyeyi aradım. Bu çaresizlik çok kötü. Allah bu durumu yaşayan herkesin yardımcısı olsun. İnşallah bir daha yaşanmaz. En azından hayatımızı kurtardık, bundan sonra önümüze bakacağız" dedi.

Kaynak: İHA
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