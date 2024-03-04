İstanbul Valisi Davut Gül: Terörle Mücadelede Başarı Artıyor - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül: Terörle Mücadelede Başarı Artıyor

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da terörün güvenlik gündeminin en önemli başlıklarından biri olduğunu belirterek, 2023 yılında terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyon sayısının yüzde 5,5 arttığını ve yakalanan şahıs sayısının yüzde 10 arttığını açıkladı. Ayrıca, 609 şahsın tutuklandığı bilgisini verdi.

04.03.2024 23:20  Güncelleme: 23:21
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İstanbul Valisi Davut Gül: "2023 yılında bir önceki yıla göre; terör örgütlerine karşı operasyon sayımız yüzde 5,5 yakalanan şahıs sayısı yüzde 10 arttı. 609 şahıs tutuklandı"

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da güvenlik gündeminin en önemli başlıklarından birinin terör olduğunu ifade ederek, "2023 yılında bir önceki yıla göre; terör örgütlerine karşı operasyon sayımız yüzde 5,5 yakalanan şahıs sayısı yüzde 10 arttı. 609 şahıs tutuklandı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Valisi Davut Gül: Terörle Mücadelede Başarı Artıyor - Son Dakika

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