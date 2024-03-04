İstanbul Valisi Davut Gül: Terörle Mücadelede Başarı Artıyor

Kağıthane'de hafriyat kamyonu kaza yaptı, yolcu yaralandı

Kağıthane'de bir hafriyat kamyonunun damperi açılarak yol tabelasına ve köprüye çarpması sonucu kamyon yan yattı. Kazada yolcu koltuğunda oturan bir kişi yaralanırken, olay yerinde büyük bir hasar meydana geldi. Yol trafiğe kapanırken, kamyonun kurtarılması için vinç çağrıldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.