İstanbul Valisi Davut Gül: "2023 yılında bir önceki yıla göre; terör örgütlerine karşı operasyon sayımız yüzde 5,5 yakalanan şahıs sayısı yüzde 10 arttı. 609 şahıs tutuklandı"
İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da güvenlik gündeminin en önemli başlıklarından birinin terör olduğunu ifade ederek, "2023 yılında bir önceki yıla göre; terör örgütlerine karşı operasyon sayımız yüzde 5,5 yakalanan şahıs sayısı yüzde 10 arttı. 609 şahıs tutuklandı" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul Valisi Davut Gül: Terörle Mücadelede Başarı Artıyor - Son Dakika
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki İsmail Toygar, Çanakkale'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden korkarak oturduğu evin balkonundan atladı. Ağır yaralanan Toygar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde AK Partili Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen'e yapılan silahlı ve bıçaklı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırı sonrası çekilen görüntülerde, yaralanan Ökmen'in ambulans beklediği anlar yer alıyor.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ardından BBP Aydın İl Başkanı Hakan Erol da trafik kazası geçirerek yaralandı. Erol, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, komşu iki grup arasında kanalizasyon sorunu nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Davut K. tarafından tabancayla bacağından vurulan Yunus N. ile darbedilen diğer 3 kişi hastanelere kaldırıldı. Polis, olay yerinde şüpheli Davut K'yi gözaltına aldı.
Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kısa sürede söndürüldü.
Kağıthane'de bir hafriyat kamyonunun damperi açılarak yol tabelasına ve köprüye çarpması sonucu kamyon yan yattı. Kazada yolcu koltuğunda oturan bir kişi yaralanırken, olay yerinde büyük bir hasar meydana geldi. Yol trafiğe kapanırken, kamyonun kurtarılması için vinç çağrıldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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