İsveç'te Kur'an'a Saldırıya Suçlama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsveç'te Kur'an'a Saldırıya Suçlama

İsveç'te nefret suçu işleyen bir kişi Kur'an-ı Kerim'e saldırıdan suçlu bulundu.

03.02.2025 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'te bir kişi Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar nedeniyle nefret suçu işlediği gerekçesiyle suçlu bulundu.

İsveç'te İslam karşıtlığı ve kamusal alanda Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarla bağlantılı devam eden davada bir kişi suçlu bulundu. İsveç vatandaşı 50 yaşındaki Salwan Najem, 2023'te Müslümanlar hakkında yaptığı aşağılayıcı yorumlar ve Kur'an Kerim yakarak nefret suçu işlediği gerekçesiyle ertelenmiş hapis cezası ve para cezasına çarptırıldı.

İsveç'te aynı dava yargılanan ve Kur'an-ı Kerim yakarak düzenlediği provokatif eylemlerle bilinen Irak asıllı 38 yaşındaki Salwan Momika, Södertalje kentinde 29 Ocak'ta bir apartman dairesinde Tiktok'ta canlı yayın yaptığı sırada vurularak öldürülmüştü.

Stockholm bölge mahkemesinden yapılan açıklamada, Najem ve Momika'nın çeşitli şekillerde Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği, İslam'a, temsilcilerine ve camilerdeki ibadetlere yönelik saldırgan ifadelerde bulunduğu kaydedildi. Mahkeme, Momika'nın öldürülmesinin ardından hakkındaki davayı düşürdü.

Momika'nın öldürülmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alınmış, ancak daha sonra serbest bırakılmıştı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, olayın arkasında yabancı bir devletin olabileceğini belirtti. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, stockholm, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, İsveç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsveç'te Kur'an'a Saldırıya Suçlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:05 Yaşadığı dehşete bu notu düştü: Akşam eve gitmeye çalışan kızsın Yaşadığı dehşete bu notu düştü: Akşam eve gitmeye çalışan kızsın
16:36 Almanya’dan Türklere Schengen vizesinde kolaylık Almanya'dan Türklere Schengen vizesinde kolaylık
16:26 İstanbul’da kar alarmı Uçuşlar iptal edilecek İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar iptal edilecek
15:32 Ege’deki depremler sonrası İzmir’den gelen görüntü tedirgin etti Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti
15:19 Çiftlik Bank davasında Tosuncuk’a 45 bin yıl hapis cezası Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası
07:16 Galatasaray Morata’nın maliyetini açıkladı Galatasaray Morata'nın maliyetini açıkladı
07:14 Davutoğlu, İmamoğlu’na desteğe giden il başkanını görevden aldı Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı
07:12 Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra herkes birbirine girdi Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra herkes birbirine girdi
02:14 Ege Denizi’nde son 6 günde 400’ün üzerinde deprem oldu Ege Denizi'nde son 6 günde 400'ün üzerinde deprem oldu
01:46 Nijerya’da otobüs kazası: 28 ölü, 49 yaralı Nijerya'da otobüs kazası: 28 ölü, 49 yaralı
00:44 Ölü ve yaralılar var Freni boşalan kamyon dehşet saçtı Ölü ve yaralılar var! Freni boşalan kamyon dehşet saçtı
00:01 Kızılcık Şerbeti’ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil
23:18 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP’ye katıldı Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı
22:08 Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 17:39:14. #1.11#
SON DAKİKA: İsveç'te Kur'an'a Saldırıya Suçlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.