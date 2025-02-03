İsveç'te Kur'an'a Saldırıya Suçlama

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İsveç'te bir kişi Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar nedeniyle nefret suçu işlediği gerekçesiyle suçlu bulundu.

İsveç'te İslam karşıtlığı ve kamusal alanda Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarla bağlantılı devam eden davada bir kişi suçlu bulundu. İsveç vatandaşı 50 yaşındaki Salwan Najem, 2023'te Müslümanlar hakkında yaptığı aşağılayıcı yorumlar ve Kur'an Kerim yakarak nefret suçu işlediği gerekçesiyle ertelenmiş hapis cezası ve para cezasına çarptırıldı.

İsveç'te aynı dava yargılanan ve Kur'an-ı Kerim yakarak düzenlediği provokatif eylemlerle bilinen Irak asıllı 38 yaşındaki Salwan Momika, Södertalje kentinde 29 Ocak'ta bir apartman dairesinde Tiktok'ta canlı yayın yaptığı sırada vurularak öldürülmüştü.

Stockholm bölge mahkemesinden yapılan açıklamada, Najem ve Momika'nın çeşitli şekillerde Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği, İslam'a, temsilcilerine ve camilerdeki ibadetlere yönelik saldırgan ifadelerde bulunduğu kaydedildi. Mahkeme, Momika'nın öldürülmesinin ardından hakkındaki davayı düşürdü.

Momika'nın öldürülmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alınmış, ancak daha sonra serbest bırakılmıştı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, olayın arkasında yabancı bir devletin olabileceğini belirtti. - STOCKHOLM