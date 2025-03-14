İtfaiye Papağanı Kurtardı

İtfaiyeden papağan operasyonu

Vestiyerde sıkışan papağan kurtarıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da vestiyere sıkışan papağan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesinde yaşandı. Kafesinden kaçan bir papağan, evdeki vestiyerin arkasına girdi. Papağanı çıkartamayan ev sahipleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, vestiyerde delik açıp papağanı kurtarmaya çalıştı. Papağanın zarar görmemesi için büyük çaba harcayan ekipler, sağ salim çıkartmayı başardı. Kafesine geri konulan papağana yem ve su verildi.