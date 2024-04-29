İtfaiyeden sincap kurtarma operasyonu - Son Dakika
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İtfaiyeden sincap kurtarma operasyonu

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Kocaeli'de 2 duvar arasına sıkışan sincap, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarılarak doğaya salındı. Vatandaşların çabaları sonuçsuz kalınca Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri devreye girdi.

29.04.2024 11:52
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İtfaiyeden sincap kurtarma operasyonu

2 duvar arasına sıkışan sincabı ekipler kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'de 2 duvar arasına sıkışan sincap itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sincap kurtarılarak doğaya salındı.

Kartepe ilçesi Balaban Mahallesi Seymenbaşı Caddesi yakınlarında sesler duyan vatandaşlar, sesin olduğu yöne doğru gitti. 2 duvar arasına sıkışan sincabı gören vatandaşlar kendi imkanları ile çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine durum Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sincabı uzun uğraşlar neticesinde sıkıştığı yerden çıkararak tekrardan doğaya saldı.

İtfaiyeden sincap kurtarma operasyonu
Kaynak: İHA

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