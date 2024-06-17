İzmir Aliağa'da Orman Yangını

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İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 14.10 sıralarında ilçeye bağlı Yayakent Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile müdahale ediyor.

Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR