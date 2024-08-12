İzmir Aliağa\'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

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İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 14.30'da ilçeye bağlı Nemport Limanı'nda bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile müdahaleye başladı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR