İzmir\'de 2 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 25 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de PKK/KCK Operasyonu: 11 Gözaltı

Mersin polisi, terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, kendilerine muhalif olarak gördükleri kişilere tehditler savurmak, baskı yapmak ve seçim irtibat bürosu açılışlarında terörü ve teröristi öven örgütsel sloganlar atmakla suçlanıyor. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise ruhsatsız silahlar ve örgütsel dijital materyaller ele geçirildi.