İzmir\'de 2 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 25 Şüpheli Yakalandı

İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-13" operasyonlarında; elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu'nun yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 25 şüpheli yakalandı. - İZMİR
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Mersin merkezli 3 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 3 organizatör yakalandı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 cep telefonu, 2 sim kart ve 38 bin 700 TL ele geçirildi.
Mersin merkezli 3 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 3 organizatör yakalandı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada cep telefonları, sim kartlar ve 38 bin 700 TL ele geçirildi.
Sultanbeyli'de annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, çarpmanın etkisiyle kız çocuğu metrelerce havalandı ve yere çakıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ağır. Sürücü olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahalle sakinleri, yetkililerin önlem almasını ve benzer kazaların yaşanmaması için trafik düzenlemelerinin yapılmasını istedi.
Sultanbeyli'de annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, çarpmanın etkisiyle kız çocuğu metrelerce havalandı ve yere çakıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minik kız çocuğuna müdahale ederken, sürücü kaçtı. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Okan Er ve diğer 3 ilçe yöneticisi, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 yönetici, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde mücadele eden Gizem, dokunulmazlık oyununda sakatlanarak yere düştü. Acı içinde kıvranan yarışmacı, hastaneye kaldırıldı. Acun Ilıcalı, Gizem'in durumunun ciddi olduğunu ve yarışmaya devam edip edemeyeceğinin raporlarla belirleneceğini söyledi.
İzmir'de jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik MİT destekli şafak operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüne üye olmak ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 5 Suriye uyruklu şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen 'Mahzen-13' operasyonlarında 2 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda 25 şüpheli yakalanırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen 'Mahzen-13' operasyonlarında 2 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda 25 şüpheli yakalanırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüne üye olmak ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 5 Suriye uyruklu şüpheli, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen MİT destekli şafak operasyonunda gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü.
Mersin polisi, terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, kendilerine muhalif olarak gördükleri kişilere tehditler savurmak, baskı yapmak ve seçim irtibat bürosu açılışlarında terörü ve teröristi öven örgütsel sloganlar atmakla suçlanıyor. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise ruhsatsız silahlar ve örgütsel dijital materyaller ele geçirildi.
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