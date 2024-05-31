İzmir Kemalpaşa'da 7 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir Kemalpaşa'da 7 kilo metamfetamin ele geçirildi

İzmir Kemalpaşa\'da 7 kilo metamfetamin ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yapılan aramada bir araçta 7 kilo metamfetamin maddesi bulundu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı.

31.05.2024 13:28
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir araçta yapılan aramada 7 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirleri tarafından, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kemalpaşa ilçesinde durdurdukları bir araçta narkotik dedektör köpeği JİBY ile arama yapan ekipler, 7 kilo metamfetamin maddesi ele geçirdi.

1 şüpheli tutuklandı

Öte yandan olayla ilgili 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İzmir Kemalpaşa'da 7 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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