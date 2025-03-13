İzmir'de DEAŞ'a Finansman Sağlayan 4 Şüpheli Gözaltında

İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda, sabah saat 07.00'de İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. - İZMİR