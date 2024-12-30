İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 16 Gözaltı

3.Sayfa

Geçmiş dönemde DEAŞ Terör Örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve sosyal medyada örgütün propagandasını yaparak davet çalışmaları yürütülen şüphelilere yönelik İzmir'de gerçekleşen operasyonda toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DEAŞ Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; çatışma bölgeleri ile irtibatlı şahısların eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında toplam 17 şüpheli belirlendi. Geçmiş dönemde terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 15 Suriye uyruklu şahıs ile, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ Terör Örgütü propagandası yaptığı ve yabancı uyruklu şahıslara yönelik davet çalışmaları yürüttüğü tespit edilen 2 Türk vatandaşı şahıs olmak üzere 17 şüpheliyi yakalamaya yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleşen operasyonda toplam 16 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumda olan 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - İZMİR