İzmir'de haklarında 10 ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i kadın 2 hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Karabağlar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. (26) isimli kadın ile Buca ilçesinde çeşitli suçlardan toplam 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.A. (28) isimli kişi yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilerek cezaevine gönderildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de İki Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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