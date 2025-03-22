İzmir\'de İmamoğlu Protestosu: 123 Gözaltı

İzmir'de Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını izinsiz protesto eden 123 kişi gözaltına alındı.

İzmir genelinde dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dolayısıyla birçok ilçede izinsiz yürüyüş gerçekleştirildi. Yasadışı protestolarda güvenlik kuvvetlerine yönelik taşlı, sopalı, molotoflu saldırıda bulunup çöp konteynırlarını devirmek suretiyle kasıtlı şekilde yolları kapattığı ve grupları provoke ettiği tespit edilen 123 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan kişiler işlemleri emniyete sevk edildi. - İZMİR