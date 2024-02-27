İzmir'de Kumar Oynayanlara 340 Bin TL Cezai İşlem - Son Dakika
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İzmir'de Kumar Oynayanlara 340 Bin TL Cezai İşlem

İzmir\'de Kumar Oynayanlara 340 Bin TL Cezai İşlem

İzmir'in Bornova ilçesinde bir işletmede kumar oynandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında 53 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Yakalanan kişilere toplamda 340 bin TL idari para cezası kesildi. İşletme sahibi hakkında ise soruşturma başlatıldı.

27.02.2024 13:18  Güncelleme: 13:24
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İzmir'in Bornova ilçesinde, kumar oynarken yakalanan 53 kişiye 340 bin lira idari para cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Yaka Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumar oynandığını tespit etti. Baskın yapan ekipler, 53 kişiyi tombala oynarken suçüstü yakaladı. Yakalanan kişilere, toplamda 340 bin TL idari para cezası kesildi.

İşletme sahibi C.B.B hakkında, "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan soruşturma başlatılırken, şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Kumar Oynayanlara 340 Bin TL Cezai İşlem - Son Dakika

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