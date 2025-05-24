İzmir'de Makilik Alanda Yangın

İzmir'de makilik alandaki yangına müdahale sürüyor

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 16.30 sırlarında Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi mevkiinde bulunan makilik alanda başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma yürütüyor. Yangınla mücadele için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 18 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 dozer görevlendirildi. Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek ve yangını söndürmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.