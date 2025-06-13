İzmir'de orman yangını

İZMİR - İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 11.40 sıralarında Mordoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, saat 11.52'de 2 uçak ve 6 helikopter ile havadan, 14 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer ile karadan müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.