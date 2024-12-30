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İzmir'de otomobil üst geçide çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarpan bir otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza İzmir - Çanakkale karayolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Bergama yönüne seyreden Nurcan Yeniyurt idaresindeki 35 NJN 52 plaka Fiat marka otomobil, Aliağa ilçesine geldiğinde Şehit Kemal Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyeri aşıp yaya üst geçidinin ayağına çarptı. Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtaki sürücü Nurcan Yeniyurt'unöldüğü belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan F. Y.yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.