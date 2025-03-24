İzmir'de taksi gaspı dehşeti - Son Dakika
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İzmir'de taksi gaspı dehşeti

İzmir\'de taksi gaspı dehşeti

Müşteri kılığındaki saldırgan, taksi şoförünü silahla tehdit ederek parasını gasp etti.

24.03.2025 13:02
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İzmir'de bir kişi müşteri kılığında bindiği taksinin sürücünün başına silah dayayarak paralarını gasbetti. Araç kamerasına da yansıyan anlarda büyük korku yaşayan 55 yaşındaki sürücü, "Çok korktum, aracın anahtarını istese yine verecektim" dedi.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Konak ilçesi Eşrefpaşa semtinde durdurduğu Tayfun Özişçiler (55) idaresindeki 35 T 7898 plakalı taksiye binip arka koltuğa geçti. Bayraklı'ya gitmek istediğini söyleyen şüpheli ardından şoför koltuğunun arkasına yanaştı. Soğukkuyu civarlarında şüpheli yanında getirdiği silahı şoförün başına dayayarak tüm paralarını istedi. Özişleyen, tüm hasılatını şüpheliye teslim ederken, saldırgan diğer paraları da istedi ve şoförün yanına gelmek için araçtan indi. Şüpheli, araçtan indiği esnada otomobilin kapısını kilitleyen Özişçiler, o anda hızla kaçtı. Tayfun Özişçiler, kamera görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Dehşet anları kamerada

Yaşanan korku dolu anlar ise taksinin kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde saldırganın araca bindiği, daha sonra şoförün arka kısmına geçtiği, sürücünün başına tabancayı dayayarak paralarını aldığı ve yanına gelmek için araçtan indiğinde sürücünün hızla kaçtığı anlar yer aldı. Öte yandan saldırganın, 'Çocuğum için yapıyorum' diyerek gasp olayını gerçekleştirdiği ve taksi sürücüsünün korkuyla 'Yeni başladım işe bu kadar param var' diyerek paralarını vermesi de görüntülere yansıdı.

"Arabanın anahtarını istese verecektim"

Yaşadığı dehşeti anlatan Tayfun Özişçiler, "Akşam saat 22.30 civarı İzmir Park'tan aldım yolcuyu. Soğukkuyu'ya gideceğini söyledi. Oraya gittikten sonra ara sokağa girdik. Daha sonra birden arkamdan saldırdı ve cebimdeki paraları istedi. Benim de direnecek gücüm yoktu ve verdim paraları. Oğlum için çalıyorum, onun için alıyorum dedi. Büyük bir korku yaşadım. Allah kimsenin başına vermesin. Yani bu kolay bir iş değil. Ben ilk önce rüya zannettim. Uykumdayım zannettim. Ne zaman iş ciddiye bindi, başladım direnmeye. Cebimdeki parayı verdim, arabanın anahtarları da olsa onu da verecektim. Şikayetçi oldum. Sonuna kadar şikayetçiyim. Bugün bana yarın başkasına. Artık araçlarda arka bölüme bir ara istiyoruz. Ara olsun, bölme olsun. Bu çok önemli" dedi.

Başkan Özkan kameranın önemine değindi

Araçlardaki kameranın önemine vurgu yapan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan ise, "Biz olayı duyar duymaz hemen odamızın avukatlarla, odamızın haber merkezindeki haber müdürümüzle ve kendisiyle irtibata geçtik. Gerekli girişimlerde bulunuluyor. Odamızın avukatını da kendisine vekil tayin edeceğiz ve bu işin sonuna kadar gidilecek. Çok vahim bir olay. Kameraların burada faydasını bir kez daha görmüş oluyoruz. Eğer kamera araçta olmasaydı, bu kamera görüntüleri olmasaydı, bizim bu konuda tespitimiz ve arkadaşımızın yaşadıklarını birebir görme şansımız olmayacak anlatılanlarla kalacaktı. Kamera artık hayatın olmazsa olmaz parçalarından birisi. Dolayısıyla ben buradan bu mesajı tüm sadece İzmir değil Türkiye'deki tüm ulaşım sektörlerinde çalışan arkadaşlarımıza, mal sahiplerimize bildiriyorum. Ben Tayfun kardeşimize tekrar geçmiş olsun diliyorum. Bizim burada üzüntümüzü hafifleten arkadaşımızın canına herhangi bir şey gelmemiş olması. Emniyet mensuplarının da görüntülerden bu şahsı kısa süre içerisinde yakalayacağını tahmin ediyoruz, biliyoruz. Güvenlik güçlerimize güvenimiz, adaletimize güvenimiz tam" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de taksi gaspı dehşeti - Son Dakika

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