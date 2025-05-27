İzmir'de Tefecilik Operasyonu: 49 Şüpheli

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik suçuna yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirilerek 49 şüpheli hakkında 1039 sayfalık iddianame hazırlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik suçuna yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135. maddesi uyarınca yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması işlemleri sonucu elde edilen deliller doğrultusunda, 14 Şubat 2025 tarihinde 12 şüpheli tutuklandı.

139 mağdur, 49 şüpheli

Soruşturma sürecinde toplanan somut deliller doğrultusunda, toplam 49 şüpheli hakkında 139 mağdura karşı işlenen "tefecilik" suçu kapsamında iddianame düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, toplam 12 klasör ve 1039 sayfadan oluştu. 49 şüpheli için ayrı ayrı 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. - İZMİR