İzmir'deki orman yangını 22 saat sonra kontrol altına alındı
İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangını, ekiplerin etkili müdahalesi sonucu 22 saat sonra kontrol altına alındı.
Yangın dün akşam saat 21.39'da Yamanlar Dağı' nda bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Kentin bir çok noktasından görülen alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.
Yangın, ekiplerin etkili müdahalesi sonucu 22 saat sonra kontrol altına alınabildi. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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