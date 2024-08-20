İzmir'deki orman yangınlarında 6 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'deki orman yangınlarında 6 tutuklama

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İzmir'in Karşıyaka, Tire, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

20.08.2024 13:22
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İzmir'deki orman yangınlarında 6 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka, Tire, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Karşıyaka Yamanlar Dağı, Tire, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde orman yangınları çıkmış, yangınlarla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmalar kapsamda Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2, Bayındır ilçesinde 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda mangal ateşi nedeniyle çıkan yangında ise 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

6 kişi tutuklandı

Jandarma'daki ifadelerinin ardından 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tire'deki yangınla alakalı semaver yakan 3 kişi tutuklanırken, Bayındır'daki yangınla ilgili 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle salınırken, diğer şüpheli ise ifadesinin ardından serbest kaldı. Ödemiş'te gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Öte yandan, Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda mangal ateşi nedeniyle çıkan orman yangınıyla ilgili de polis ekiplerince gözaltına alınan 1 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

İzmir\'deki orman yangınlarında 6 tutuklama
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki orman yangınlarında 6 tutuklama - Son Dakika

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