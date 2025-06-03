İzmir'de kanlı pusuda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
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İzmir'de kanlı pusuda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

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İzmir\'de kanlı pusuda hayatını kaybedenlerin sayısı 4\'e yükseldi
03.06.2025 10:37
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İzmir\'de kanlı pusuda hayatını kaybedenlerin sayısı 4\'e yükseldi
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İzmir'in Torbalı ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği pompalı tüfekli saldırıda Ayşe Özdemir'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle can kaybı 4'e yükseldi. Saldırıda yaralanan 4 yaşındaki çocuğun ve Özdemir'in 1 yaşındaki oğlunun tedavisi sürerken, saldırgana yardım ettiği tespit edilen 4 kişi daha gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 29 Mayıs'ta saat 16.30 sıralarında Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Adnan Özdemir idaresindeki otomobile, bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan suç aleti ile kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde araçtaki motosiklet tamircisi sürücü Adnan Özdemir (61), Abdullah Altun ve Fatma Altun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Miraç Altun (4), Adnan Özdemir'in gelini Ayşe Özdemir (32) ve oğlu Ahmet Ege Özdemir (1) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralılardan Ayşe Özdemir, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Adnan Özdemir (solda) ve Ayşe Özdemir (ortada) ile yaralanan oğlu Ahmet Ege Özdemir (sağda)

TOPRAĞA VERİLDİLER

Olayda yaşamını yitirenlerin cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı. Hayatını kaybeden 3 kişi, 30 Mayıs'ta Torbalı ilçesinde toprağa verildi.

GÖZALTI SAYISI 5'E ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin K.K. olduğunu belirledi. Ekipler, adresi tespit edilen K.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturmayı kapsamında jandarma ekipleri, K.K.'ye yardımcı oldukları gerekçesiyle 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylelikle gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bu arada saldırgan K.K.'nin pompalı tüfekle otomobildekilere ateş ettiği anlar, çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; K.K.'nin eline pompalı tüfekle otomobilde bulunanlara art arda ateş ettiği ve saldırının ardından koşarak uzaklaştığı görüldü.

İNTİKAM SALDIRISI İDDİASI

Öte yandan olayın, 2023 yılında işlenen bir cinayetin intikamını almak için gerçekleştiği önü sürüldü. Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 31 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.K., B.B. ve A.S.B. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de kanlı pusuda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Yelloz Kız:
    3 yıl yatar çıkar mafyacılık oynamaya devam sonra 2 0 Yanıtla
  • engin7976744:
    kısasa kısas olsaydı; kan davası olmaz, bu masumlar da ölmezdi. Çürümüş anayasa değişmeli… 1 0 Yanıtla
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