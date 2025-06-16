İzmir'deki Yangında Hastane Tahliyesi Gerçekleşti - Son Dakika
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İzmir'deki Yangında Hastane Tahliyesi Gerçekleşti

16.06.2025 12:49  Güncelleme: 13:45
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İzmir'in Konak ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle hastaneden 89 hasta tahliye edildi. Yangının ardından hastanede temizlik çalışmaları başladı ve hasta kabulü yeniden başladı.

Yangındaki büyük hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Alevlerden kurtarılan hastaneden 89 hasta tahliye edildi

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde özel hastane bitişiğinde bir fabrikaya ait plastik deposunda çıkan yangının verdiği hasar havadan görüntülendi. 89 hastanın tahliyesine neden olan yangın sonrası dumanlardan kirlenen hastanenin dış cephesinde işçiler temizlik yaparken, hastanede hasta kabulüne yeniden başlandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Halkapınar Mahallesi'nde bulunan bir fabrikaya ait plastik deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depo içerisinde bulunan yanıcı maddeler nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye 16 itfaiye aracı, park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri, İZSU'ya ait su tankerleri ile ilçe belediyelerinden destek ekipleri sevk edildi. Ayrıca Aliağa'dan 7 arazöz, 3 tonajlı araç, 2 endüstriyel yangın söndürücü ve 3 merdivenli araçla yangına müdahale edildi.

Hastane tahliye edildi

Yangın sırasında çıkan yoğun dumanlar, fabrikanın hemen bitişiğinde bulunan özel bir hastaneye kadar ulaştı. Güvenlik gerekçesiyle hastane tedbir amaçlı tahliye edildi. Hastanenin hemen yanındaki plastik boru deposunda çıkan yangın sonucu, önlem amaçlı olarak hastanede yatan toplam 123 hastanın 89'u 112 Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı ambulanslarla diğer hastanelere nakledildi. Bu hastalardan 18 yoğun bakım hastası (5'i yeni doğan) olup, yoğun bakım hastalarının 15'i İzmir Şehir Hastanesine, 3'ü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi. Diğer hastalardan 53'ü İzmir Şehir Hastanesine, 22 hasta Ege Üniversitesi Hastanesine, 1 hasta Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 2 hasta Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 9 hasta da çeşitli özel hastanelere nakledildi. Hastanede yatan, kliniği basit, durumu iyi olan hastalar ise kendi imkanı ile hastaneden ayrıldılar. Yangın nedeniyle ve sonrasında nakil ve tahliye sırasından hiçbir hastanın etkilenmediği ve hastanede yeniden hasta kabulüne başladığı da öğrenildi.

Depo küle döndü

Yangının verdiği hasar ise dron ile havadan görüntülendi. Plastik fabrikasının neredeyse tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüntülerde yer aldı. Öte yandan çıkan dumanlardan dolayı is kaplayan hastane duvarlarında işçiler temizlik çalışması başlattı. İşçilerin güvenlik önlemi alarak çalıştığı anlar da yine havadan görüntülendi.

Hastaneden açıklama: "Yangın, hastanemiz kaynaklı değil"

Yangının ardından hastaneden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hastanemizin yakınında bulunan bir depolama alanında yangın çıkmıştır. Yangın, hastanemiz kaynaklı olmayıp alevlerin hastane binamıza sıçradığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir riskin önüne geçmek adına, tamamen önleyici bir tedbir olarak hastalarımız güvenli şekilde tahliye edilmiştir."

Sağlık Bakanlığı: "Hiçbir hasta olumsuz etkilenmedi"

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hastaların başka sağlık kuruluşlarına sevk edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir Konak'taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hasta olumsuz etkilenmemiştir. Tedbiren tüm hastaların nakli gerçekleştirilmekte olup, hastalarımızın durumu ve yangının seyri yakından takip edilmektedir."

Yetkililer, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını, yangının ise yoğun çabalar sonucu kontrol altına alındığını açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki Yangında Hastane Tahliyesi Gerçekleşti - Son Dakika

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