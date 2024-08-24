İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 13.51'de çıktı. Orman yangınına ilk müdahale 14.05'te yapılırken, alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ve 1 yer ekibi ile müdahale başladı.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangını - Son Dakika
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