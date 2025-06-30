İzmir Orman Yangınına Mücadele

İzmir'in Aliağa ilçesinde 5 gün önce başlayan orman yangını, Foça ilçesine doğru yayıldı ve büyük bir tehlike oluşturdu. Yangının en kritik anlarında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hızla yayılan alevlere karşı özverili bir şekilde mücadele etti. Ancak yangının şiddeti, ekiplerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Aliağa ilçesinin Horozgediği Mahallesi mevkiinde, 25 Haziran tarihinde başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını, kısa sürede büyük bir alanı etkisi altına aldı. Yangının büyümesiyle birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İlk müdahalede karadan arazözler, su ikmal araçları, iş makineleri ve personel görev aldı. Havadan ise uçak ve helikopterler devreye girdi. Foça ilçesine doğru ilerleyen yangın, akşam saatlerine doğru kırsal Ilıpınar Mahallesi'ne kadar ulaştı. Yerleşim alanlarında tedbir amacıyla bazı evler boşaltıldı, ahırlardaki hayvanlar güvenli bölgelere taşındı.

Kayadeli mevkiindeki kritik durum

Yangının şiddeti ve hızla değişen hava şartları, sahadaki ekipler için büyük bir tehlike oluşturdu. En kritik anlardan biri, Kayadeli mevkiinde yaşandı. Rüzgarın aniden yön değiştirmesi ve şiddetlenmesiyle birlikte, İzmir, Salihli ve Gördes Orman İşletme Müdürlüklerine ait arasözler, su tankerleri ve diğer hizmet araçları alevlerin ortasında kaldı. Sahada bulunan Aliağa Orman İşletme Şefi Mustafa Aydınlı, ekipmanları ve personeli güvenli bir noktada topladı. Bu noktada motorlu testere ile bazı yangından etkilenmiş ağaçlar kesilerek araçların güvenli alana intikali sağlandı. Ancak, Gördes orman işletmesine ait S-29 sayılı su tankeri yangının etkisiyle yandı.

Can ve mal kurtarma çabası

Yangının en yoğun anında, Aliağa Orman İşletmesi personeli Enes Akça, bir hizmet aracıyla S29 su tankerin personeli güvenli bölgeye taşıdı. Şoför Talip sevk ve idaresindeki A-24 Arasöz ise, Aliağa Orman İşletme Şefi'nin bulunduğu alana intikal ettirildi. Bu adımlar, personelin güvenliğini sağlarken, devletin malı olan ekipmanların da kurtarılmasına imkan tanıdı. Tehlikeli anların ardından, yangının şiddetinin azalmasıyla birlikte 4 araç bölgeyi güvenli bir şekilde terk etti. Yangının kontrol altına alınabilmesi için, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 21.5 saat süren yoğun bir mücadele verdi. Bu süreçte, gece boyunca devam eden söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise gün boyu sürdü. Yangının toplamda 489 hektar orman alanına zarar verdiği belirtildi. Ayrıca, Aliağa'daki Bozköy Mahallesi'nde çıkan yangının 405 hektarlık alanda hasara yol açtığı öğrenildi.

Ekiplerin özverili mücadelesi

Orman teşkilatının zorlu şartlar altında yürüttüğü mücadele, sadece doğal alanların korunmasında değil, aynı zamanda insan yaşamının korunmasında da önemli bir rol oynadı. Özellikle yangının en kritik anlarında, orman işçileri ve itfaiye ekiplerinin hayatlarını hiçe sayarak gösterdikleri özverili çalışma, büyük takdir topladı. Yangın, İzmir'deki orman teşkilatının zorlu şartlar altında yürüttüğü mücadelenin ve ekiplerin profesyonelliğinin bir göstergesi olarak kayda geçti. Yangına müdahale sürecinde alınan güvenlik önlemleri, ekiplerin ve personelin güvenliğini sağlamada büyük rol oynadı. Tehlike anlarında, ekiplerin koordineli bir şekilde hareket etmesi ve güvenli alanlara intikal etmeleri, can ve mal kaybının önlenmesinde etkili oldu. - İZMİR