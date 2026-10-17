İzmir Urla'da sahil güvenlik ve jandarma operasyonunda 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir Urla'da sahil güvenlik ve jandarma operasyonunda 16 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir Urla\'da sahil güvenlik ve jandarma operasyonunda 16 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'in Urla ilçesinde Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonunda 16 düzensiz göçmen yakalandı. İmece Koyu'nda mobil radarın tespitiyle başlatılan operasyonda yakalanan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Urla ilçesinde Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Urla ilçesi İmece Koyu mevkiinde dün saat 23.25 sıralarında, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. İhbar üzerine harekete geçen sahil güvenlik botları (TCSG-24, TCSG-7) ve Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken operasyon düzenlendi. Kara üzerinde yapılan çalışmada 6 Sudan, 4 Etiyopya, 4 Çad, 1 Orta Afrika ve 1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA
Sahil Güvenlik3. SayfaJandarmaGöçmenGüncelİzmirUrlaSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Urla'da sahil güvenlik ve jandarma operasyonunda 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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