İzmit'te 5 Katlı Binada Yangın Çıktı - Son Dakika
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İzmit'te 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

İzmit\'te 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın alt katındaki iş yerinde çıkan yangın korku dolu anlara sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak iş yeri küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

13.08.2024 11:09
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 katlı binanın alt katındaki iş yerinde çıkan yangın korku dolu anlara sebep oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yeri küle döndü.

Olay, gece saatlerinde Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'ndeki 5 katlı binanın en alt katındaki iş yerinde meydana geldi. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sokağa çıkan vatandaşlar da söndürme çalışmalarını izledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde söndürüldü. Yangın sebebiyle iş yeri küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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