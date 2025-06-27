İzmit\'te Ağaçlık Alanda Yangın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların şehrin birçok noktasından göründüğü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak üzerinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Çöplerin tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyürken, alevler ağaçlara sirayet etti. Çıkan siyah dumanlar birçok yerden görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ