İzmit\'te İntihar Girişimi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde üstüne benzin dökerek intihar etmeye teşebbüs eden şahsı ekipler ikna etti.

İzmit ilçesi Körfez Mahallesi D100 yan yolda iddiaya göre üstüne benzin döken bir şahıs, elinde çakmakla bağırmaya başlayarak intihar teşebbüsünde bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı ikna ederek elindeki çakmağı aldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ