İzmit'te İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika
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İzmit'te İstinat Duvarı Çöktü

İzmit\'te İstinat Duvarı Çöktü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 3 kişilik aile tahliye edildi.

08.03.2025 12:49
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sit alanı içerisinde bulunan mahallede istinat duvarı çöktü. Herhangi yaralanma olayı yaşanmazken, 2 katlı binada oturan 3 kişilik aile tahliye edildi.

Olay, Orhan Mahallesi Saadettin Yalın Caddesi 3. derece sit alanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle istinat duvarı çöktü. Çökme sebebiyle yıkılan duvar, toprak ve ağaçlarla birlikte yola kaydı. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine polis ve zabıta ekipleri ekipleri sevk edildi. Ekipler, şeritlerle sokağı kapatırken, yaya giriş ve çıkışlarını engellendi. 2 katlı binada kalan 3 kişilik aile tahliye edildi. Herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

"Önlem amacıyla 3 kişilik ailemiz tahliye edildi"

Olaya ilişkin bilgi veren Orhan Mahalle Muhtarı Ümit Aktürk, "İstinat duvarında eski yapı olmasından dolayı çökme meydana geldi. Şükürler olsun herhangi bir can kaybımız yok. Ekipleri bekliyoruz, gelmek üzereler. Buralar toparlandıktan sonra yolu trafiğe açacağız. Bu tip yapılarda özellikle sit alanı içerisinde olduğumuz için çalışmalarımız ağır sürüyor. Yazışmalar uzun sürdüğü için ağaç kesmeler veya yapılarda yenilik yapamıyoruz. Bu tür yerlerde yetkililer yazışma süreçlerini hızlandırabilirlerse biz de memnun olacağız. Mahalle sakinleri olarak tadilatlarımızı, güçlendirmelerimizi yapacağız. Daha önce bir çökme yaşanmadı ancak diğer günlerde nelerle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Bir an önce önlemlerimizi almaya çalışacağız. Bugün en büyük şanslarımızdan bir tanesi herhangi bir can kaybının olmaması. Maddi ve manevi bir zararımız olmadı. Önlem amacıyla 3 kişilik ailemiz tahliye edildi" diye konuştu.

Olay yerinde çalışmalar sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika

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