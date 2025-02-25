Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmaları kapsamında, İzmit'te bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 gümrük kaçağı epilasyon cihazı ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şahıs hakkında işlem yapıldı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmit'te Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
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