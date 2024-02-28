İzmit'te Kadınları Rahatsız Eden Şahıs Polise Tekme Attı - Son Dakika
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İzmit'te Kadınları Rahatsız Eden Şahıs Polise Tekme Attı

İzmit\'te Kadınları Rahatsız Eden Şahıs Polise Tekme Attı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çevresindeki kadınları torpil atarak rahatsız eden bir şahıs, polise mukavemet gösterince kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Şahıs, polise küfürler savurduktan sonra 'kafayı vuracağım' diyerek tehdit etti ve polise tekme attı. Olay, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

28.02.2024 21:17
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çevresindeki kadınları torpil atarak rahatsız eden şahıs, polise mukavemet gösterince kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Küfürler savuran şahsın, 'kafayı vuracağım' diyerek tehdit ettiği polise tekme attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs iddiaya göre, çevresindeki kadınları torpil atarak rahatsız etti. Bölgede devriye atan, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize polis ekipleri, durumu fark ederek harekete geçti. Trafik polislerini gören ve kaçmaya başlayan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Ekiplere mukavemet gösteren şahıs yere yatırılarak kelepçelendi. Daha sonra ayağa kaldırılan şahıs 'kelepçenin sıkı olduğunu' öne sürerek trafik polislerine ve dini değerlere küfürler etti. Bir vatandaş ise etrafa küfürler savurmaya devam eden şahsın ağızını eliyle kapatmaya çalıştı.

'Kafayı vuracağım' diyerek tehdit ettiği polise tekme attı

Şahıs daha sonra kendini kelepçeleyen trafik polisini 'kafayı vuracağım' diyerek tehdit etti ardından polise tekme attı. Trafik polisi soğukkanlılığını korurken, şahıs sakinleşmesi için mağazaya sokuldu. Bölgeye gelen İzmit ilçesi Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şahıs, ekip aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

O anlar kamerada

Öte yandan olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahısın 'kafayı vuracağım' diyerek tehdit ettiği trafik polisine tekme attığı anlar yer aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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