İzmit\'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan ağaçlık ve çalılık alanda yangın çıktı. Ekiplerin söndürmek için seferber olduğu yangın, yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yaklaşık 60 dönümlük alanın yangından etkilendiği bildirildi.

Tüysüzler Mahallesi'nde bulunan ağaçlık ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve belediyeye ait tanker sevk edildi. Yangının dumanı ilçeni birçok noktasından da görünürken, ekipler müdahale için seferber oldu. Yangın, bölgedeki evlere sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yaklaşık 60 dönümlük alanın yangından etkilendiği bildirildi.

Ayrıca, ekiplerin yangını söndürmek için gerçekleştirdiği çalışma ve alan havadan da görüntülendi. - KOCAELİ