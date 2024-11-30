İzmit\'te Yangın İhbarı Boş Eve Çıktı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yangın ihbarıyla harekete geçen ekipler, boş ev ile karşılaştı.

İlginç olay 22.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi İmamoğlu Sokak'ta meydana geldi. Bir dairede duman gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri boş olduğunu ve yangın çıkmadığını belirledi. Gerekli incelemelerin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. - KOCAELİ