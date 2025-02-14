İzmit'te Yangın: İki Kadın Kurtarıldı

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Binayı saran dumandan mahsur kalan 2 kadını itfaiye kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartmanın deposunda çıkan yangının dumanı binayı sardı. İçerde mahsur kalan 2 kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksek Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle binanın zemin katında bulunan depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ufak çaplı yangını söndürdü. Yangın sebebiyle binayı duman sardı. İtfaiye ekipleri, evde mahsur kalan 2 kişiyi dumandan etkilenmemesi için sepetli merdivene aldı. Dumanın takviye edilmesi ile sepetli merdivendeki 2 kadın tekrardan balkona bırakıldı. Bölgede kalabalık oluşturan vatandaşlar da olup biteni izleyerek kayda aldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.