Kocaeli'de yapılan operasyonda 205 bin 250 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de yapılan operasyonda 205 bin 250 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi

Kocaeli\'de yapılan operasyonda 205 bin 250 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde bir depoda gerçekleştirdikleri operasyonda 25 bin 250 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 180 bin adet boş makaron, 250 kilogram açık tütün, 800 kesilmiş bandrol, 2 sigara sarma makinesi ve 1 hava kompresörü ele geçirdi. Operasyon sonucunda 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

23.02.2024 00:21
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince bir depoda yapılan operasyonda 205 bin 250 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat üzerine İzmit ilçesindeki bir depoya operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 25 bin 250 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ve 180 bin adet boş makaron, 250 kilogram açık tütün, 800 kesilmiş bandrol, 2 sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü ele geçirildi. Öte yandan, ele geçirilen suç unsurlarına ilişkin 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de yapılan operasyonda 205 bin 250 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de yapılan operasyonda 205 bin 250 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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