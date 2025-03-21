İzmit\'te Yufkacıda Yangın Çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yufkacıda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, vatandaşlar bölgede kalabalık oluşturdu.

Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde bulunan yufkacı dükkanında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Olayı gören meraklı vatandaşlar ise bölgede kalabalık oluşturdu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ