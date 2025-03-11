İznik Gölü Sazlık Alanında Yangın

Bursa'da İznik ilçesinde İznik Gölü sahilinde bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Boyalıca Mahallesi İznik Gölü sahilinde bulunan sazlık bölgede yangın çıktı. Sazlık alandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar ise traktör ve tankerlerle çalışmalara destek verirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - BURSA