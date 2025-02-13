İzzet Garih'den Tehdit Suç Duyurusu

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Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, holding binasına kaçak yollarla girmeye çalıştığı ve kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Ahmet Furkan B. hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, "Tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan ve ölümle tehdit edilen müvekkil için daha vahim sonuçların doğmasının önüne geçilmesini istiyoruz" denildi.

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, 19 Ocak 2025'de sosyal medyadan kendisini 'seninle birlikte tüm dünyayı ateşe veririm' şeklinde mesaj atarak ölümle tehdit ettiği ve holding binasına kaçak yollarla girmeye çalıştığı iddiasıyla Ahmet Furkan B. hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Ahmet Furkan B.'nin bu mesajından 5 gün sonra Garih'e ait Beşiktaş'taki Alarko Holding'in bulunduğu binaya kaçak yollarla girmeye çalıştığı belirtilerek, "Ahmet Furkan B., güvenlik görevlilerinin müdahale etmesine izin vermeden arabasıyla hızlı bir şekilde bina içine girmeye çalışmıştır. Holdingin girişinde yer alan dubalara çarparak durmak zorunda kalan Ahmet Furkan B., yanına gelen güvenlik görevlilerine İzzet Garih ile görüşmek istediğini söylemiş, görevliler tarafından bu isteği reddedilince sinirlenerek 'İzzet Garih buraya gelecek. Beni buraya almazsanız İzzet Garih'i de sizi de yakarım' şeklinde tehdit içerikli açıklamalarda bulunmuştur" denildi.

"Müvekkilin babası Üzeyir Garih de yine benzer nitelikte 25 Ağustos 2001 tarihinde sebebi halen netleştirilmeyen bir şekilde suikaste uğrayarak öldürülmüştür"

Dilekçeye göre, polisin olay yerine gelmesi üzerine Ahmet Furkan B. gözaltına alındı, ifadesinde ise kendisinin İzzet Garih'in kardeşi olduğunu düşündüğünü söyledi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ahmet Furkan B., taciz ve saldırılarına son vermedi. Dilekçede ayrıca, "Müvekkilin suçluların hedefi haline gelebildiği tecrübelerimizle sabittir. Müvekkilin babası Üzeyir Garih de yine benzer nitelikte 25 Ağustos 2001 tarihinde sebebi halen netleştirilmeyen bir şekilde suikaste uğrayarak öldürülmüştür. Ahmet Furkan B.'nin çelişkili ifadeleriyle birleştiğinde ortaya çıkan benzerlik ve bu durum, müvekkilde öldürülme korkusunu en üst seviyeye ulaştırmıştır. Tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan ve ölümle tehdit edilen müvekkil için daha vahim sonuçların doğmasının önüne geçilmesini istiyoruz. Şüpheli hakkında dava açılarak cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL