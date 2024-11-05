Jandarma\'dan Öğrencilere Doğa Sevgisi

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Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilere doğa sevgisini anlatarak saksı içerisinde hazırlanan çiçekleri hediye etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı personeli doğa sevgisi aşılamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kızılcayer İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilere Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından saksı içerisinde hazırlanan çiçekler hediye eden jandarma ekipleri 'Her Şey Elimizde' mottosuyla erken yaşta çevre bilinci, doğa sevgisinin önemini anlattı. - AYDIN