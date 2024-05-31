3.Sayfa

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

ERZURUM - Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından; Erzurum merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, düzenlenen operasyonda Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkeme sonucu 9 şüpheli tutuklanırken 7 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yapılan operasyon sonucu; 500 gr. Esrar, 115 gr. Toz Esrar, 35 gr. Bonzai, 1 adet Hassas Terazi, 6 adet Uyuşturucu Madde Kullanma Aparatı, 1 adet çakmak gazı, 21 kök Kenevir, 18 gr. Kenevir tohumu, 1 adet 7.65 mm çapında Ruhsatsız Tabanca, 890 adet çeşitli çaplarda fişek, 4 adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 1 adet Kelebek Bıçak, 1 adet Av Tüfeği Şarjörü, 15 adet Cep Telefonu, 2 adet CD, 1 adet Flash Disk, 1 Tablet ve 1 Laptop Bilgisayar ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan açıklamada, "vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde uyuşturucu ile mücadelemize kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi.