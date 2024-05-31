Jandarma, definecileri kazdıkları çukurdan tek tek böyle çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Jandarma, definecileri kazdıkları çukurdan tek tek böyle çıkardı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan definecileri suçüstü yakalayan jandarma ekipleri, şüphelileri kazdıkları çukurlardan tek tek çıkardı. Operasyon kapsamında kaçak kazı ekibini taşıyan araç sürücüsü de uyuşturucu etkisinde bulunduğu için cezalandırıldı.

31.05.2024 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, definecileri kazdıkları çukurdan tek tek böyle çıkardı

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan definecileri suçüstü yakalayan jandarma ekipleri, şüphelileri kazdıkları çukurlardan tek tek çıkardı.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, antik kentleri ve ören yerleri ile adeta bir açık hava müzesi konumunda yer alırken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı da tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan definecilere göz açtırmıyor. Bu çerçevede Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Kuyucak ilçesi Başaran Mahallesi Hisar mevkii Hafza Hatun Türbesi bölgesindeki bir şahsa ait tarlada kaçak kazı yapıldığının bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri, E.B., T.D., R.E., A.K. ve S.B. isimli 5 şüpheliyi, tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Bir anda karşılarında jandarma ekiplerini gören şüpheliler, neye uğradıklarına şaşırırken kazdıkları çukurlardan jandarma ekiplerince tek tek çıkarıldı. Bölgede yapılan incelemede çeşitli kazı malzemeleri ile şüphelilerin kullandıkları araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

"Kaçak kazı ekibini taşıyan aracın şoförü uyuşturucunun etkisinde bulundu"

Operasyon kapsamında kaçak kazı ekibini taşıyan araç sürücüsünü de kontrol eden jandarma şahsı uyuşturucu etkisinde buldu. Araç sürücüsü S.B. isimli şüpheliye uyuşturucu ve uyarı madde etkisi altında araç kullanmaktan 37 bin 65 TL idari para cezası kesildi, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Suçüstü yakalanan toplam 5 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Operasyon, Jandarma, Kuyucak, Aydın, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jandarma, definecileri kazdıkları çukurdan tek tek böyle çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:38 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım
00:13 Eski ABD Başkanı Trump, ’’sus payı’’ davasında suçlu bulundu Eski ABD Başkanı Trump, ''sus payı'' davasında suçlu bulundu
22:59 Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı
22:41 Ağrı’da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı Ağrı'da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı
21:15 Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT’ten açıklama var Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT'ten açıklama var
23:44 Servet teklif etmişler, satmamış Ali Koç’tan bomba transfer itirafı Servet teklif etmişler, satmamış! Ali Koç'tan bomba transfer itirafı
22:36 Sakaryaspor’u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig’e yükselen son takım oldu Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
22:16 Aziz Yıldırım, “imzayı attı“ demişti Jose Mourinho’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım Aziz Yıldırım, "imzayı attı" demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
21:22 Tutanak aylar sonra ortaya çıktı Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş’ın aracından silah ve mühimmat çıkmış Tutanak aylar sonra ortaya çıktı! Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın aracından silah ve mühimmat çıkmış
21:17 Arda Turan Eyüpspor’a istiyordu Oliveira, transfer iddiasına sosyal medyadan cevap verdi Arda Turan Eyüpspor'a istiyordu! Oliveira, transfer iddiasına sosyal medyadan cevap verdi
20:47 Cinsel istismar davasında Ender Saraç’ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum
20:46 HÜDA PAR’dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın HÜDA PAR'dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın
20:10 Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı
19:53 İmzaların atılması an meselesi Beşiktaş, ilk transferini bitirdi İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, ilk transferini bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 01:18:57. #1.13#
SON DAKİKA: Jandarma, definecileri kazdıkları çukurdan tek tek böyle çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement