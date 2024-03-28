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Jandarma, EFT dolandırıcılarını yakaladı

İleri tarihli EFT işlemi gerçekleştirip sonra iptal ederek haksız kazanç sağlayanlar jandarmadan kaçamadı

Dolandırıldığını jandarma arayıncaya kadar anlamadı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ileri tarihli EFT işlemi yaparak vatandaşlardan koyun satın alan dolandırıcılar, satın alma işlemi bitince EFT'yi iptal ederek kayıplara karıştı. Adeta iğne ile kuyu kazan jandarma ekipleri, dolandırıcıları yakaladı, koyunları ise sahibine iade etti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dolandırıcılar, 35 adet koyun için pazarlık yaptı. Hafta sonu İBAN numarasına paranı gönderdik diyerek koyunları alarak kayıplara karıştılar. Koyunların sahibi Şenol E.' İse dolandırıldığını jandarmanın aramasıyla bankada öğrendi.

Edinilen bilgiye göre, H.G., C.M. ve K.C. Burhaniye'nin Kırtık köyünde geçimini hayvancılık ile sağlayan Şenol E. ile 35 hayvanın satışı ile ilgili pazarlık yaptılar. Şenol E. hayvanlarını satmak istemeyince yüksek fiyat verdi. Sonunda 35 hayvan iççin 400 bin Türk Lirasına anlaştılar. 3 şüpheli şahıs Pazar günü bir kamyon ile gelerek koyunları aldılar. Şahıslar Şenol E.'den ödeme için İBAN numarası istediler ve ödeme yaptık diyerek sahte olduğu değerlendirilen bir dekont gönderdiler ve köyden ayrıldılar. Ertesi gün Şenol E. parayı tahsil etmek için Burhaniye şehir merkezinde bankaya gitti ancak paranın yatırılmadığını öğrendi ve şahısları arayarak durumu bildirdi. Dolandırıcılar ise paranın hafta sonu olması nedeniyle gelmemiş olabileceğini söyleyerek biraz daha beklemesini istediler. Bu sırada ise Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları saha takip çalışmalarında olayı öğrenerek faaliyete başladı. Şenol E. Jandarma ekipleri tarafından aranarak karakola davet edildi. Şenol E. İse jandarmanın araması ile dolandırıldığını anladı.

Sonrasında Jandarma ekipleri başlattıkları teknik takip ve çalışma ile kısa sürede 3 şahsı ve dolandırılma yoluyla çalınan koyunları yakaladı.

Yapılan soruşturmada Şüphelilerin Şenol E'ye ibraz ettikleri ödeme dekontunun aslında ileri tarihli EFT talimatı olduğu, bu işleme ait olup, bankacılık uygulamasından indirilen ve ilk bakışta ödeme yapıldığına dair algı oluşmasına sebep olabilecek görünüme sahip belgenin ibraz edildiği, talimat için banka hesabında yeterli para bulunmasına gerek olmadığı, istenilen limitte talimat verilip iptal edilebileceği, nitekim alışverişe müteakip talimatın iptal edildiği tespit edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan, H.G., C.M. ve K.C çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.