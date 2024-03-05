Jandarma trafik timlerinden kamyonlarda arka koruma çerçeve uyarısı
DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kazalarda can kaybını önlemek için kamyonlarda 'arka koruma çerçeve' denetimi ile birlikte bilgilendirme yapıyor.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, kazalarda can kaybını önlemek için yapılan denetimlerin sürücülere fayda sağladığı belirtildi. Açıklamada, "İçisleri Bakanlığının yük taşımacılığı yapan araç denetimi ile ilgili Diyarbakir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 'arka koruma çerçeve' denetimlerine ağırlık vermiş olup, konu hakkında farkındalığın arttırılması amacıyla bilgilendirme yapılmıştır"
Son günlerde yaşanan trafik kazalarında ağır tonajlı araçların arka bölümünde bulunması gereken koruma demiri eksikliğinden otomobillerin bu araçların altına girdiği ve ölümlerin yaşandığının gözlemlendiği belirtilen açıklamada, çok basit bir tedbir ile trafikte can kayıplarının önüne geçilebildiği belirtildi.
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